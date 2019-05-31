Тюмень в два раза увеличила расходы на дороги

11:39 31 мая 2019
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Депутаты Тюменской городской думы обсудили строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  содержание улично-дорожной сети в 2018 году и планы на текущий год.

В 2018 году на ремонт дорог было выделено более 2 млрд рублей, в 2019-м – свыше 5 млрд рублей. Увеличение объемов финансирования свидетельствует о том, что город продолжает  вкладываться в развитие транспортной инфраструктуры, тем самым формируя более комфортные и безопасные условия проживания для горожан, отметил заместитель председателя постоянной комиссии городской думы по градостроительству и землепользованию Дмитрий Антипов.

В 2019 году строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования планируется выполнить на 10 объектах общей протяженностью 12,07 км, в том числе обустройство дождеприемников, новых остановочных комплексов и велодорожек. "Люди активно пользуются велосипедами, и в городе создается соответствующая инфраструктура. С каждым годом мы наращиваем эти объемы", - отметил Антипов.

Теги: депутаты , ремонт дороги , Тюменская городская дума
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