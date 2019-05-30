"Тюменьбургео" рассчитался с зарплатными долгами в 38 млн рублей

16:40 30 мая 2019
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Фото: pixabay.com

С жалобами о невыплате зарплат в прокуратуру обратились сотрудники ООО "Тюменьбургео". Предприятие имело задолженность за март и апрель 2019 года перед 444 работниками. Общая сумма долга составляла более 38 млн рублей.

В отношении организации было возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), директору было объявлено предостережение. После этого задолженность по зарплатам была погашена полностью.

Теги: долги по зарплате
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