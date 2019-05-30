На "Ялуторовском автомобильном заводе" погасили долги перед 155 работниками

В Тюменской области задолженность по заработной плате погашена в ПАО "Ялуторовский автомобильный завод". С июля по декабрь 2016 года его генеральный директор частично не выплатил зарплату 155 сотрудникам. Сумма долгов составляла порядка 8,7 млн рублей.

В отношении гендиректора "Ялуторовского автомобильного завода" было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

"Проведенными исследованиями установлено, что допущенная задолженность перед работникам предприятия обусловлена личными мотивами обвиняемого, поскольку он, как руководитель предприятия, зная о постоянно растущей задолженности по заработной плате, направлял денежные средства на иные цели", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В рамках расследования уголовного дела работодатель полностью погасил долги перед работниками.