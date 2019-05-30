Тюменская ярмарка привлекает все больше участников

География участников Тюменской ярмарки с каждым годом расширяется. Наиболее частыми участниками выставок из зарубежья становятся представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

"Это касается как небольших производств, которые можно назвать малым и даже микробизнесом, так и достаточно известных в своей отрасли предприятий, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Не отказываясь, а наоборот укрепляя уже устоявшиеся связи, сейчас пытаемся привлечь в Тюмень европейских предпринимателей".

География российских участников тюменской ярмарки от Калининграда до Владивостока. "В числе частых гостей Москва, Санкт-Петербург, регионы Уральского федерального округа. Всегда повышенное внимание к нам проявляют Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Краснодар. Сейчас уже трудно найти регион, который не приезжал бы в Тюмень. Это прежде всего говорит о благоприятном экономическом климате в регионе, платежеспособности как населения, так и предприятий", - считает Брудков.