Из-за долгов по зарплате на директора завода "Электрон" заведено уголовное дело

В отношении генерального директора ПАО "Опытный завод "Электрон" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Было установлено, что на предприятии зарплата не выплачивалась 231 работнику, сумма задолженности составила свыше 6,7 млн рублей. В апреле 2019 года определением арбитражного суда Тюменской области на заводе было введено наблюдение.

"Ранее прокуратура в целях защиты трудовых прав работников вносила руководителю завода представление и объявила ему предостережение. Кроме этого, направила в суд более 200 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 3,2 млн рублей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.