В 2019 году каждый третий открытый вклад – "Я успешен"

Запсибкомбанк

По состоянию на 1 мая 2019 года привлеченные средства физических лиц составили 76,3 млрд рублей, увеличившись за год на 5,1%. Количество вкладчиков превысило 100 000 человек.

Запсибкомбанк предлагает разные возможности вкладов, из которых каждый может выбрать наиболее подходящий по целям. Например, если вы хотите получать доход со свободных средств или не готовы откладывать деньги на продолжительный срок, то уже сегодня можно открыть вклад "Я успешен" по привлекательной ставке – 6% годовых. С "Я успешен" вы получаете доход каждый день на ту сумму, которая хранится на вашем счете.

В чем ключевые преимущества "Я успешен"?

Удобно копить денежные средства и при необходимости снимать без потери процентов в течение всего срока вклада – деньги доступны, как в кошельке.

Вы можете открыть вклад в банкомате или в личном кабинете сервиса "Интернет-Банк " на более выгодных, чем в офисе, условиях, с прибавкой* к ставке 0,25% годовых. Минимальная сумма для открытия – всего 1000 рублей.

Свободно управлять своим вкладом: открывать, пополнять, снимать, закрывать в Интернет-Банке , мобильном приложении или банкоматах.

"С начала года каждый третий открываемый вклад – это вклад "Я успешен". Условия вклада "Я успешен" разрешают снимать и пополнять его в течение всего срока действия, а дистанционный доступ к счету позволяет снять нужную сумму с вклада в любой момент, когда понадобились деньги, даже если эта сумма – 100 рублей. На оставшуюся сумму на счете продолжают начисляться проценты. Например, заемщикам я могу дать такой совет. До даты платежа по графику храните сумму платежа по кредиту на вкладе "Я успешен". Это позволит вам в течение года дополнительно заработать небольшую сумму, которую можно будет потратить на свои нужды. Напоминаю, открыть вклад можно любым удобным для вас способом: в банкомате, в личном кабинете бесплатного сервиса "Интернет-Банк" или в отделении банка", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.