Запсибкомбанк приглашает на ипотечную ярмарку в Ишиме

Запсибкомбанк

30 мая в Ишиме пройдет ипотечная ярмарка от Запсибкомбанка для жителей и гостей города. Главным бонусом ярмарки станет сниженная ставка по ипотеке Запсибкомбанка – 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых – на строящееся жилье.

В этот день Вас ждут:

Специальная ставка от 10% по ипотеке для всех посетителей;

Принятие решения по заявке в короткие сроки;

Консультации по ипотеке под маткапитал, молодым семьям, с бюджетным сертификатом и другим льготам;

Консультации от кредитных специалистов Запсибкомбанка и специалистов агентства недвижимости.

"В дни ярмарки Запсибкомбанк предложит единую ставку по ипотеке всем клиентам. На нашей ярмарке неважно, являетесь вы зарплатным клиентом Запсибкомбанка или нет, ставка будет одна – 10%. А если вы выбрали "большую" квартиру, то ставка будет еще ниже – 9,7%", – прокомментировал Сергей Соколов, директор офиса ПАО "Запсибкомбанк" в г. Ишим.

Ипотечная ярмарка состоится в г. Ишим 30 мая с 13:00 до 18:00 по адресу: ул. Полины Осипенко, 35, стр. 2 (агентство недвижимости Этажи).

Подать заявку на сниженную ставку также можно в офисе Запсибкомбанка 30 мая с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Максима Горького, 39/6.