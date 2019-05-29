Запсибкомбанк приглашает на ипотечную ярмарку в Ишиме

30 мая в Ишиме пройдет ипотечная ярмарка от Запсибкомбанка для жителей и гостей города. Главным бонусом ярмарки станет сниженная ставка по ипотеке Запсибкомбанка – 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых – на строящееся жилье.
В этот день Вас ждут:
Специальная ставка от 10% по ипотеке для всех посетителей;
Принятие решения по заявке в короткие сроки;
Консультации по ипотеке под маткапитал, молодым семьям, с бюджетным сертификатом и другим льготам;
Консультации от кредитных специалистов Запсибкомбанка и специалистов агентства недвижимости.
"В дни ярмарки Запсибкомбанк предложит единую ставку по ипотеке всем клиентам. На нашей ярмарке неважно, являетесь вы зарплатным клиентом Запсибкомбанка или нет, ставка будет одна – 10%. А если вы выбрали "большую" квартиру, то ставка будет еще ниже – 9,7%", – прокомментировал Сергей Соколов, директор офиса ПАО "Запсибкомбанк" в г. Ишим.
Ипотечная ярмарка состоится в г. Ишим 30 мая с 13:00 до 18:00 по адресу: ул. Полины Осипенко, 35, стр. 2 (агентство недвижимости Этажи).
Подать заявку на сниженную ставку также можно в офисе Запсибкомбанка 30 мая с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Максима Горького, 39/6.
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