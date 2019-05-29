Эдуард Омаров: производство выгоднее торговли

Развитие промышленного потенциала Тюменской области на первом промышленном форуме, который прошел в областной столице 27 мая. Участниками мероприятия стали 400 человек: местные предприниматели, их коллеги из Уральского фередального округа, представители власти, компаний, банков и вузов.

Спикеры обсудили возможности открытия новых промышленных предприятий в России и в Тюменской области, меры государственной поддержки, создание условий для внутри- и межрегиональных коопераций, поддержку импортозамещения, ориентацию на экспорт товаров и услуг.

Мы затевали промышленный форум как дискуссионную площадку для того, чтобы генерить идеи промышленного развития Тюменской бласти, Уральского федерального округа да и страны в целом: региональная промышленная политика не может отличаться от федеральной повестки. Мы благодарны всем федеральным спикерам, которые откликнулись на это предложение и включились в обсуждение данных вопросов. Для нас принципиально важна выработка новых подходов к дальнейшему развитию промышленного потенциала", - отметил замгубернатора Вячеслав Вахрин.

Депутат Госудумы, координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" Денис Кравченко отметил, что Тюменская область делает большие шаги по развитию промышленности, в регионе созданы хорошие условия для привлечение инвестиций, есть успешные проекты. "Нам очень интересно изучить опыт Тюменской области, чья экономика ссущесвенно диверсифцирована. В регионе ищут новые подходы, стараются развиваться в ногу со временем и даже опережают его. "Локомотивы роста" готовы поддерживать любые здравые инициативы, которые возникнут на сегодняшних площадках", - сообщил Денис Кравченко.

Цель форума заключается в том, чтобы показать предпринимателям, и прежде всего молодым, что создание и развитие производств доступно многим,а регион готов, фонды готовы оказать им в этом всесторонную поддержку и помощь. "Самыми важными участниками форума являются начинающие предприниматели. Это малый бизнес и микробизнес. У них потенциал роста колоссальный. На ровном месте можно найти массу идей. Мы договорились с Кравченко выращивать молодых промышленников. Это и есть наши новые идеи. Такой форум в первую очередь полезен для них", - подчеркнул региональный координатор партпроекта, вице-президент "Опоры России", депутат облдумы Эдуард Омаров и добавил, что открывать бизнес в производственном сегменте немного выгоднее, чем торговую точку.

"Сегодня государство создает массу условий и программ поддержки. На следующий форум мы привезем большой десант представителей института развития. Они прокачают предпринимателей на образовательных и просветительских сессиях. Расскажут, как и где взять деньги, кредиты на развитие, пожскажут, как ридумать новые идеи. Участники форума смогут посоветоваться с ведущими экспертами насчет жизнеспособности тех идей, которые планируют воплотить", - пообещал Денис Кравченко.

После окончания пленарной сессии работа продолжилась в рамках сессий. На секции "Локомотивы роста" средние и крупные производственные компании поделились опытом в использовании механизмов и инструментов государственной поддержки. Также презентовали новые точки роста – крупные промышленные бизнес-проекты региона.

На секции "Молодые промышленники" успешные предприниматели рассказали о возможностях производственной сферы. Спикеры поделились, как найти идеи для открытия предприятий в производственной сфере и получить максимальную государственную поддержку.

На секции "Управление конкурентоспособностью" речь шла о методах повышения производительности труда, автоматизации промышленных предприятий и опыте повышения конкурентоспособности своих компаний.

Во время работы форума прошла "Ярмарка инвестиций". По данным организаторов, на нее поступило 110 заявок, из них отобрали 11 проектов, пять нашли инвесторов до начала работы форума. Среди стартапов, представленных на ярмарке, "Парк народов мира" предпринимателя из Владивостока с запросом инвестиций на 7 млрд рублей, на площади 20 га и 350 рабочими местами, технологии по добыче трудно извлекаемой нефти, которую представил предприниматель из Москвы Кирилл Фурман, Виктор Козлов из Краснодара представил проект создания аэротрубы FLY MALL. С более проектом по созданию круглогодичной вертикальной фермы для выращивания натуральной зелени выступила тюменка Наталья Кашкарова.

В завершение Форума провели стратегическую сессию "Развитие промышленного потенциала Тюменской области". Итогом сессии стали конкретные предложения от бизнес-сообщества для правительства Тюменской области по развитию промышленного потенциала. Также определены конкретные бизнесы, которые можно открыть в регионе, обозначены точки роста для существующих сегментов бизнеса, выявлены направления для кооперации промышленных предприятий на территории большой Тюменской области.

Организаторами форума выступили правительство Тюменской области, Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".