Тюменцам предлагают обменять завалявшуюся мелочь на банкноты

Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями проводит акцию по обмену монет. Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты.

В Тюмени с 27 мая акция стартует в АО "Эксперт Банк", с 29 мая – в Райффайзенбанке, с 3 июня начнется в Запсибкомбанке и Газпромбанке, с 24 июня — в Промсвязьбанке. Далее к мероприятию планируют подключиться и другие кредитные организации в городах Тюменской области и автономных округов. Подробности и период проведения акции по обмену монет необходимо уточнять в офисах банков.

Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо, и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. По статистике Банка России на 1 апреля 2019 года в обращении находились 66,9 млрд штук монет на сумму 102,4 млрд рублей.

"В 2018 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 184 млн рублей, а вернулось немногим более 15%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. Такая ситуация наблюдается на протяжении нескольких лет", – сообщил заместитель управляющего Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Владимир Кожевников.

В 2018 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков более 4 млн штук монет, это более 11 тонн. Доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 93%.