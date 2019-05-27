Кому нужна доступная среда?

Несмотря на то, что за доступную среду борются люди с ограниченными возможностями, служит она не только инвалидам. Люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, старшее поколение, люди с детскими колясками, дети - каждый, кто испытывает трудности в передвижении, нуждается в доступной среде.

Например, в Великобритании "доступная среда" - это не только пандусы и поручни. Безбарьерная среда явление более широкое. Принцип беспрепятственного и безопасного перемещения отражается в независимости населения. Идея независимости рассматривается как отсутствие преград во всей окружающей среде, включая архитектуру. Считается, что проблема заключается не в физической и/или психической инвалидности. Свободной жизни препятствуют незащищенность прав и сверхзависимость от окружающих.

В России только начинают переосмысливать отношение к городской среде. Законодатели создают новые эстетические и функциональные требования к пешеходным зонам, переходам, дорогам, парковочным местам, паркам и к другим объектам урбанистического пространства.

В Тюмени этот тренд развивается, в том числе, благодаря комплексному освоению территорий. Уже есть застройщики, реализующие принцип “доступной среды” у себя в проектах. Яркий представитель создания свободной жизни - проект Европейский Берег от застройщика Страна-Девелопмент. Свобода здесь раскрывается в том числе через отсутствие архитектурных барьеров.

Европейский Берег удачно расположен на набережной в заречной части города. Инфраструктура здесь самодостаточна. Добраться до ТЦ Зеленый Берег, салонов красоты, кафе и ресторанов, спортивных и развивающих центров можно “без барьеров” и всего за 5-10 минут. В шаговой доступности детские сады, школы и больницы. Напротив исторический центр Тюмени, куда жители Европейского Берега смогут дойти по пешеходно-велосипедному мосту. Спроектирован мост застройщиком и предложен городской администрации к реализации. Новый пешеходно-велосипедный мост закольцует пешеходную артерию города.

Часть “доступной экосистемы” Европейского Берега - теплый переход из дома в многоуровневый паркинг. Благодаря инновационному техническому решению застройщика Страна-Девелопмент, здание паркинга соединено с домом теплым переходом. Приедете вы на автомобиле на свое паркоместо, на лифте спуститесь на уровень перехода в дом, а затем поднимитесь на этаж и не встретите ни одного барьера. Детская коляска или инвалидная, а возможно тяжелый чемодан на колесиках - не важно. Доступная среда создана для каждого жителя Европейского Берега. Примечательно, что паркинг приобретается не отдельно, а идет в подарок как естественная часть квартиры - подъезд или двор.

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Приятная новость для любителей пеших прогулок, вход в парадную дома на одном уровне с землей. Так от квартиры в Европейском Береге, вдоль пешеходного бульвара, далее по пешеходно-велосипедному месту, вдоль городской набережной и обратно - среда свободная от барьеров и ограничений и для старшего поколения, и для мам с детскими колясками, и для людей с ограничениями здоровья.

Переезжайте в микрорайон свободных людей.

Подробнее о Европейском Береге читайте на сайте eurobereg72.ru