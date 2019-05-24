В Тюменской области возбуждено 29 уголовных дел о невыплате зарплат

Расследование уголовных дел о невыплате зарплат на предприятиях региона стали предметом обсуждения на заседании межведомственной рабочей группы в областной прокуратуре.

По последним сведениям, в Тюменской области возбуждено 29 уголовных дел о невыплате заработной платы.

"В суды направлено 10 уголовных дел, уже рассмотрено 4. Основной мерой наказания является судебный штраф", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, в текущем месяце генеральный директор ООО "Системы автоматического регулирования" осужден по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Он не выплатил работникам зарплату на сумму более 5 млн. рублей.