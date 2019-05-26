Благоустройство дворов Тюмени должно быть выполнено в срок

Ремонт и благоустройство дворовых территорий обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В 2018 году в Тюмени благоустроено 40 дворовых и 6 прилегающих к ним территорий. По словам представителя администрации, все работы были выполнены в срок. В этом году объем увеличился: с 15 июня по 30 октября комплексное благоустройство планируется выполнить в 52 дворах. Но прежде ресурсоснабжающие организации должны на этих территориях привести в порядок свои инженерные сети, чтобы потом не пришлось из-за аварий нарушать свежесделанный ремонт. Предполагалось, что сетевики завершат эту работу к 1 июня, однако сроки из-за конкурсных процедур пришлось перенести на месяц.

"Депутатский корпус беспокоят сроки проведения ремонта. Мы не раз уже обращали внимание администрации на то, что конкурсные процедуры, подготовка проекта должны завершаться к началу сезона. С наступлением тепла уже нужно начинать работу во дворах. В этот раз сроки затянулись. Пока не критично, но эту деятельность необходимо контролировать", – считает депутат Александр Гунбин.

Во дворах, где ремонт инженерных сетей не требуется, благоустройство должно быть выполнено до 1 сентября. Во дворах, где ремонт сетей не мешает благоустройству, подрядчики приступят к работам одновременно. В остальных случаях наружное благоустройство начнется только после того, как сетевики завершат свои строительно-монтажные работы.