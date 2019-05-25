Депутаты обсудили исполнение городского бюджета

В 2018 году доходы тюменской казны возросли до 30 млрд рублей, а расходы составили почти 28 млрд. Это самый большой показатель для города за последние 25 лет. Члены постоянной думской комиссии по экономическому развитию и бюджету на очередном заседании обсудили вопрос о том, насколько эффективно были распределены эти средства, и что помешало освоить сумму полностью.



В 2018 году бюджет исполнен с профицитом в размере 2,134 млрд рублей. Как и прежде, без заемных средств и долгов, что является важным показателем сбалансированности и устойчивости городского бюджета, подчеркнул директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Заслушав доклад, депутаты подчеркнули, что администрация города в целом успешно справилась с поставленными задачами. Среди минусов отметили неполное исполнение бюджета в части расходов, рекомендовали в текущем году учесть недочеты последних лет, повысить контроль над исполнителями и подрядчиками, точнее определять приоритеты, чтобы горожане получали максимальную пользу от реализации бюджета.

"Бюджет носит социальную направленность, хорошо сбалансирован. Удалено внимание благоустройству территорий, созданию комфортной среды. В плане реализации администрация города заслуживает самую высокую оценку. По расходам бюджет, хоть и не полностью, но исполнен эффективно. Профицит позволит в 2019 году профинансировать мероприятия, которые требуют незамедлительного решения", - поделился мнением заместитель председателя постоянной комиссии Иван Романчук.