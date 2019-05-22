Сотрудник Запсибкомбанка награжден медалью "Материнская слава"

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На торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды многодетным родителям. 16 матерей и 13 отцов из Тюмени, Тобольска и районов Тюменской области получили медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".

Медаль "Материнская слава" учреждена в 2006 году и символизирует общественное признание и высокое уважение женщины-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей. За эти годы были награждены более 370 матерей. Медаль "Отцовская доблесть" учреждена в 2014 году и символизирует признание заслуг многодетных отцов и высокую оценку их труда.

Запсибкомбанк не остался в стороне от трогательного и радостного события – Наталья Максимченко, ведущий специалист дополнительного офиса № 34 "Тура", и ее супруг Максим были удостоены медалей за воспитание шестерых детей. В большой и дружной семье Максимченко пятеро сыновей и одна дочь. Большое значение в семье уделяется развитию и воспитанию детей — старшая дочь Алена занимается каратэ, в декабре 2018 года заняла второе место на всероссийских соревнованиях в Москве. Сыновья с детства занимаются спортивными бальными танцами, скалолазанием, борьбой, занимают призовые места на соревнованиях. Семья Максимченко принимает активное участие в спортивных состязаниях и мероприятиях в поддержку здорового образа жизни.

"Поздравляем Наталью с заслуженным признанием и наградой, желаем благополучия и процветания большой и дружной семье", — прокомментировала и. о. начальника ДО №49 "Геолог" Ирина Дик.