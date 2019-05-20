В Тобольске организуют экоточки для сбора пластика

Экологический проект "Вторая жизнь пластика: перезагрузка" стартует в городе 25 мая. Компания СИБУР при участии центра "Тобольск - мой город" предоставит возможность жителям сдавать пластиковые отходы на переработку в мобильных экопунктах в течение всего лета.

Первый сбор пластикового вторсырья состоится 25 мая с 11:00 до 12.00 на аллее возле дома 11А в 15 микрорайоне. Все желающие могут принести бутылки с маркировкой ПЭТ объемом до 5 литров и принять участие в развлекательных мероприятиях. наиболее активные по сбору пластика получат призы.

"2019 год – год перемен в Тюменской области в сфере обращения с отходами: строится мусоросортировочный завод, работает единый региональный оператор. Но мы хотим дать возможность тоболякам внести свой вклад в сохранение окружающей среды уже сегодня", - отметил директор инфраструктурного блока "СИБУР Тобольска" Данил Рассказов.

Экоточки будут работать в разных микрорайонах города с мая по сентябрь с интервалом в две недели. Сбор ПЭТ-бутылок также будет организован на массовых городских мероприятиях и при проведении субботников. Весь собранный пластик будет передан предприятиям, занимающимся сбором и сортировкой вторсырья Тюмени, и впоследствии переработан, сообщили в пресс-службе компании.