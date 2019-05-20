ПАО "Запсибкомбанк" – за здоровый образ жизни

Запсибкомбанк

Социальная активность является одной из важнейших ценностей банка. Запсибкомбанк традиционно поддерживает различные спортивные мероприятия и ведение здорового образа жизни, спорт и активный отдых.

В мае Сибирский филиал ПАО "Запсибкомбанк" оказал помощь Министерству физической культуры и спорта Новосибирской области. Для проведения легкоатлетических стартов и эстафеты с участием ветеранов спорта были подготовлены куртки с логотипом банка.

"Здоровый образ жизни и спорт являются неотъемлемой частью благополучно развивающегося общества. Запсибкомбанк готов всячески содействовать повышению мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни", – комментирует директор Сибирского филиала ПАО "Запсибкомбанк" Канат Кайратович Кучумов.