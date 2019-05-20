На центральной улице Тюмени высадили 45 тополей

Саженцы высотой в три метра посадили на прилегающей территории к дому № 211 по улице Республики. В прошлом году на этом месте произошла самовольная вырубка деревьев и по факту было заведено уголовное дело.

В прошлом году администрация Тюмени взяла на себя обязательство высадить на этом месте новые деревья взамен вырубленных. Тогда пострадало 39 растений. Тперь высадили 45 пирамидальных серебристых тополей, погла для этого подходящая, отметил директор МКУ "Леспаркхоз" Сергей Нефёдов.

Саженцы достаточно взрослые, высотой в 3 метра взяты из местных питомником, а пересаживались с закрытой корневой системой. Весь грунт при подготовке посадочного места был заменён на новую плодородную землю. Деревца подкормят удобрениями. За растениями будет осуществляться интенсивный уход.

Согласно программе по озеленению, в целом до конца октября на городских улицах будет высажено около 9 тысяч крупномеров различных видов деревьев. Их будут сажать у городских объектов, вдоль улично-дорожной сети, в парках и скверах, на новых местах и вместо снесённых ранее растений.