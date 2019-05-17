Запсибкомбанк запустил сервис получения PUSH-сообщений

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк расширил способы информирования клиентов и добавил в мобильные приложения сервиса "Интернет-Банк" возможность получать привычные сообщения от банка в виде PUSH-сообщений (краткие всплывающие уведомления, которые появляются на экране мобильного устройства).

Новый сервис:

позволяет еще быстрее получать сообщения от банка, в т. ч. одноразовые пароли для подтверждения операций;

дает возможность просматривать, осуществлять поиск нужных сообщений в отдельном разделе как до входа в приложение, так и после;

обеспечивает безопасность: PUSH-сообщения рассылаются по защищенным каналам передачи данных.

PUSH-сообщения подключаются автоматически после входа в обновленное мобильное приложение и доставляются только на одно устройство. Если клиент использует несколько устройств (например, смартфон и планшет), то активировать получение PUSH-сообщений необходимо для нужного устройства (после входа в приложение: вкладка Еще → Настройки → активировать настройку "Получать PUSH-сообщения на этом устройстве").

"PUSH-сообщения – быстрый способ получения сообщений от банка, что будет особенно полезно при подтверждении совершаемых операций в мобильном приложении и в web-версии Интернет-Банка c помощью одноразовых паролей. Кроме того, клиенту будут отправляться SMS-сообщения в случае, если не было доставлено PUSH-сообщение", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.