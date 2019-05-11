Бизнесмены Тюмени могут найти партнеров в Китае

Бизнес-делегация Тюменской области примет участие в выставке VI Российско-Китайское ЭКСПО, которая состоится с 15 по 19 июня 2019 года в г. Харбине (КНР).

Как рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в этом году во время ЭКСПО будут проведены 33 российско-китайских мероприятия.

В том числе, состоится симпозиум на тему "Пройденные 70 лет" с участием китайских и российских экономических партнеров, форум по международному сотрудничеству таможенных органов. 15 июня пройдет Пятый Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

Предприятия Тюменской области регулярно принимают участие в российско-китайских деловых встречах. Регион насчитывает более чем 15-летнюю историю развития отношений с Китайской Народной Республикой и отдельными ее провинциями. На протяжении последних лет активизировался поиск путей, точек соприкосновений в экономике, социальной и других сферах.

Деловая миссия поможет дальнейшему налаживанию поставок российской продукции в КНР, достижению договоренностей о сотрудничестве, реализации российско-китайских проектов и открытию совместных производств.