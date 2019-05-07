Конкурс "Наш регион – 2019" открыл прием заявок

Запсибкомбанк

Оргкомитет 12-го конкурса социальных проектов "Наш регион" начал принимать заявки на участие.

В 2019 году конкурс организован по трем направлениям:

"Объединяя усилия" – поддержка деятельности общественных объединений и некоммерческих учреждений в интересах социально незащищенных граждан;

"Развитие и успех" – мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, а также проекты в области культуры, искусств, организация спортивных мероприятий;

"Город для жизни" – новая специальная номинация для поддержки проектов с потенциалом воздействия на рост совместного участия граждан в жизни местного сообщества.

К участию приглашаются некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбурге, Казани, Москве, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске.

Грантовый конкурс "Наш регион" проводится Запсибкомбанком совместно с Благотворительным фондом развития города Тюмени уже более 11 лет. За это время банк оказал поддержку более 343 проектам-победителям, направив на их реализацию свыше 13 миллионов рублей. По итогам 2018 года в конкурсе принял участие 61 проект из 23 муниципальных образований, а объем фонда составил более миллиона рублей.

Стать победителем может некоммерческая организация, деятельность и проект которой направлены на развитие социальной сферы, поддержку незащищенных слоев населения или организацию культурных и спортивных мероприятий. Подробная информация о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте БФРГТ.