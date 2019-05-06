В Тюмени завершается отопительный сезон

12:49 06 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В связи  с установившейся  теплой погодой в Тюмени городские влсти приняли решение об окончании отопительного периода 2018–2019 годов с 7 мая.

Отключение отопления будет проходить поэтапно, отмечают в горадминистрации.  С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2019–2020 годов, и сроках их проведения можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

Теги: администрация Тюмени , отключение , теплоснабжение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019