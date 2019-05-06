В Тюмени завершается отопительный сезон

В связи с установившейся теплой погодой в Тюмени городские влсти приняли решение об окончании отопительного периода 2018–2019 годов с 7 мая.

Отключение отопления будет проходить поэтапно, отмечают в горадминистрации. С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2019–2020 годов, и сроках их проведения можно ознакомиться на сайте УСТЭК.