В Тюменской области агрокомплекс задолжал работникам 1,4 млн рублей

12:43 30 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Прокурорская проверка по факту невыплаты заработной платы прошла в агрокомплексе "Манайский" Упоровского района. Без зарплаты за март 2019 года там остались 70 работников. Долг перед сотрудниками составил более 1,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении директора было возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого долги перед работниками были полностью погашены.

Теги: долги по зарплате , сельское хозяйство
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