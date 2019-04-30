В Тюменской области агрокомплекс задолжал работникам 1,4 млн рублей

Прокурорская проверка по факту невыплаты заработной платы прошла в агрокомплексе "Манайский" Упоровского района. Без зарплаты за март 2019 года там остались 70 работников. Долг перед сотрудниками составил более 1,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении директора было возбуждено административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого долги перед работниками были полностью погашены.