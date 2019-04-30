Новый "Звездный": стартовые цены!

Фото - СТРАНА Девелопмент»

Микрорайон "Звездный" - один из самых интересных проектов, реализующихся в Тюмени, в районе Мыс. "Звездный" - это целый микрорайон, в котором есть все необходимое для яркой, счастливой, комфортной и безопасной жизни. В настоящее время уже построено и сдано две очереди микрорайона.

Компания "СТРАНА Девелопмент" объявляет о старте продаж квартир в третьей очереди "Звездного". Она будет другой, не похожей на предыдущие две очереди, но при этом, останется такой любимой тюменцами и гостями города.

Новый "Звездный" - это:

- популярные форматы планировок: евротрёшки и евродвушки

- пешеходный бульвар для прогулок

- космические детские площадки

- многоуровневые паркинги с тёплыми переходами сразу в дома

- современная кирпичная архитектура

- собственные газовые котельные, позволяющие экономить на коммунальных платежах

- крупнейший ТРЦ "Тюмень Сити Молл" рядом, в котором есть все, что только душе угодно.

- в микрорайоне появятся новые детский сад и школа на 1 200 мест.

Уже сегодня вы можете выбрать для себя новую квартиру в доме "Меркурий". Дом имеет выгодное расположение, именно поэтому он имеет название Первой планеты в нашей системе. Из его окон открываются виды на микрорайон "Звездный городок" и ТРЦ "Тюмень Сити Молл", с одной стороны. С другой стороны, расположены пешеходный бульвар, школа и детский сад. При этом дворовое пространство дома будет тихим и приватным.

Новые дома в "Звездном" будут переменной этажности и объединят в себе все популярные и любимые форматы квартир: от студий до больших 2-уровневых и квартир с террасами. Стоимость квартир стартует от 1 350 000 рублей.

Успевайте выгодно купить квартиру по стартовым ценам за наличные, в рассрочку 0% от застройщика или в ипотеку от ведущих банков.

Посмотреть планировки можно на сайте strana.com или в офисах продаж застройщика по адресам: улица Шиллера, 22 или улица Беляева, 35/2. Звоните! (3452) 61-30-30.

Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "Зеленый мыс" (Коммерческое наименование "СТРАНА Девелопмент"). Современный микрорайон "Звездный". Разрешение на строительство № 72-304-27-2019 выдано Администрацией г. Тюмени 21.03.2019 г. Проектная декларация опубликована на сайте: www.strana.com Информация не является публичной офертой.