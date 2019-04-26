В Тюменской области выявлено почти 1,5 тысячи нарушений по оплате труда

В январе–марте 2019 года в регионе прокуратурой было выявлено 1451 нарушение в сфере оплаты труда. К дисциплинарной ответственности привлечено 76 лиц, к административной — 66, возбуждено 16 уголовных дел.

Вместе с тем в результате деятельности надзорных органов в первом квартале 2019 года были погашены долги по заработной плате на сумму 299 млн рублей.

"По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 1 апреля 2019 года в регионе 24 организации имели задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 124 млн рублей. Более половины суммы задолженности приходится на 14 организаций, проходящих различные процедуры банкротства. Это АО Завод "Сибнефтегазмаш", ПАО "Ялуторовский автомобильный завод", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "Стройимпульс" и другие", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.