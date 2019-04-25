Средний размер ипотеки в Тюменской области — 2,4 млн рублей

За январь–февраль 2019 года жителям Тюменской области (с учетом автономных округов) предоставлено 7,3 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму более 17 млрд рублей. Это на 6 % выше аналогичного периода прошлого года.

Лидером по ипотечному кредитованию является Юрга - жители округа на жилье заняли у банков около 9 млрд рублей. На тюменских заемщиков приходится 5 млрд рублей, на ямальцев — 3 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях повысилась по сравнению с декабрем 2018 года на 0,4 процентного пункта и составила 10% годовых.

"Совокупная задолженность по ссудам на приобретение жилья увеличилась за год на 16% и на 1 марта 2019 года превысила 387 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов — менее 1%", — сообщили в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Средний размер ипотечного кредита в области составил 2,4 млн рублей, средний срок выдачи — 18 лет 3 месяца.

По объемам выданных ипотечных кредитов Тюменская область в последние несколько лет устойчиво занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.