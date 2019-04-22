Запсибкомбанк объявил новый состав Совета директоров

Годовое Общее собрание акционеров ПАО "Запсибкомбанк" прошло 18 апреля. На мероприятии утверждено распределение прибыли по результатам 2018 финансового года, выплата дивидендов акционерам, изменения в Устав банка, положение о Совете директоров, положение об исполнительных органах, кодекс корпоративного управления банка. Принято решение о выходе Запсибкомбанка из Ассоциации российских банков.
Одним из центральных вопросов стало избрание нового состава Совета директоров. Согласно решению акционеров был утвержден следующий состав:
Бортников Денис Александрович, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ;
Печатников Анатолий Юрьевич, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ;
Сурин Александр Борисович, президент-председатель правления Запсибкомбанка;
Братцев Денис Михайлович, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков – старший вице-президент ВТБ;
Еременко Руслан Юрьевич, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ;
Филиппов Пётр Александрович, заместитель начальника управления разработки и мониторинга реализации стратегии банка ВТБ;
Юсупов Тагир Раисович, финансовый директор розничного бизнеса финансового департамента банка ВТБ.
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