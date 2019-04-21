В Увате отремонтируют круговую противопаводковую дамбу

В 2019 году в Увате запланирован капитальный ремонт круговой противопаводковой дамбы. На эти цели выделят 300 млн рублей.

Как сообщили в администрации муниципального образования, проектная документация была разработана в прошлом году, а заявка уже отправлена в ведомственный департамент на финансирование работ. Круговая противопаводковая дамба в Увате была построена в 1994 году протяженностью 9,8 км.

Комиссия, в состав которой вошли представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, Нижне-Обского бассейнового управления, управления МЧС России по Тюменской области и регионального департамента недропользования, проинспектировала все пять дамб в Уватском районе: в Увате, Алымке, Туртасе и Осиннике. Такое обследование проходит ежегодно в рамках подготовки области к безаварийному пропуску паводка. Специалисты выявили гидротехнические сооружения, которые необходимо приводить в порядок.

Администрация Уватского района также готовит заявку на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию противопаводковых дамб в Осиннике и Алымке, пишет ИА "Тюменская линия".



Отметим, максимальный подъем воды в Иртыше в районе с. Уват в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года: тогда вода поднялась до отметки 1 тыс. 3 см.

