Тюменская фирма рассчиталась с уволенными работниками только после возбуждения уголовного дела

В Тюмени в прокуратуру обратились бывшие сотрудники ООО "АгроИнвест", которые заявили о нарушении своих трудовых прав. Фирма имела долги по выплате заработной платы и окончательному расчету перед тремя уволенными сотрудниками. Общая сумма долга составляла порядка 400 тыс. рублей.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело по факту невыплаты заработной платы, в итоге ООО "АгроИнвест" оштрафовали на 30 тыс. рублей. Так как выплаты зарплат за этим не последовало, прокуратура передала материалы в следственные органы, где было возбуждено уже уголовное. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, лишь после этого предприятие полностью погасило долги перед бывшими работниками.