Тюменская область выделила 6 млн рублей на ликвидацию свалок в муниципалитетах

Несколько распоряжений о выделении средств из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в регоине подписал губернатор Александр Моор 18 апреля.

Более 5 млн рублей будет направлены в Ярковский район на устранение свалок по 13 адресным ориентирам.

Остальная часть средств пойдет на ликвидацию 17 свалок в Ялуторовске, Ялуторовском и Омутинском районах.

В 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января, сообщает пресс-служба губернатора.