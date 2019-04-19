Тюменская область выделила 6 млн рублей на ликвидацию свалок в муниципалитетах

09:00 19 апреля 2019
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Несколько распоряжений о выделении средств из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в регоине подписал губернатор Александр Моор 18 апреля.

Более 5 млн рублей будет направлены в  Ярковский район на устранение свалок по 13 адресным ориентирам.

Остальная часть средств пойдет на ликвидацию 17 свалок в  Ялуторовске,  Ялуторовском и Омутинском районах.

В 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января, сообщает  пресс-служба губернатора.

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