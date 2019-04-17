Возврат уплаченного налога до 650 000 рублей не выходя из дома

Запсибкомбанк

Если вы работаете официально и получаете зарплату, то платите налог на доходы физических лиц. Налоговый вычет — это возможность вернуть себе часть уплаченного НДФЛ из бюджета, компенсировав частично свои затраты на лечение, обучение или покупку жилья. Теперь получить налоговый вычет по НДФЛ можно по упрощенной схеме. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Запсибкомбанка, воспользовавшись новым сервисом от партнера Запсибкомбанка "Налоговый вычет – легко!".

Зачем нужна программа "Налоговый вычет – легко!":

- возможность компенсировать расходы на приобретение квартиры, дома или земельного участка для строительства дома, расходы на свое лечение или лечение родственников, обучение, страхование;

- экономия времени на заполнении документов и посещении налоговой инспекции;

- правовое сопровождение на всех этапах получения налогового вычета;

- доступ к услуге из любой точки России через личный кабинет.

"Напомню, налоговый кодекс РФ устанавливает право на получение налогового вычета в ряде случаев. Возврат части уплаченных налогов осуществляется при покупке жилья (до 260 000 рублей), при покупке жилья в ипотеку (до 650 000 рублей, включая возврат за выплаченные проценты по ипотеке), при оплате обучения или лечения (до 15 600 рублей в год, исключая дорогостоящее) и другие. Многие, кто имеет право на налоговый вычет, не пользуются этой возможностью, так как нет времени или желания разбираться в тонкостях налогового законодательства. Мы нашли решение для наших клиентов, предложив совместный с партнером сервис "Налоговый вычет – легко!". Личный консультант заполнит за вас декларацию для получения налоговых вычетов", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить сертификат по программе "Налоговый вычет – легко!" вы можете на сайте банка или в офисах Запсибкомбанка в ЯНАО, ХМАО.