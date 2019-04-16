120 компаний в месяц: почему в Тюмени исчезает бизнес?

За последние три года в Тюменской области стало на 4 300 меньше действующих организаций. То есть каждый месяц регион теряет 120 компаний, которые могли бы приносить пользу обществу, платить налоги и зарабатывать сами. Неужели бизнес в Тюмени исчезает?

Почему это происходит и что делать, чтобы ваша компания не стала следующей в печальной статистике, расскажет налоговый эксперт Владимир Туров (Москва).

"Согласно исследованиям Альфа-банка, 49% бизнесменов называют главной проблемой высокую налоговую нагрузку. Даже снижение спроса волнует бизнес меньше (37%). И это логично. НДС вырос до 20%, обсуждается повышение страховых взносов до 36%, постоянно увеличиваются неналоговые платежи и сборы. Как развиваться бизнесу в таких условиях, когда огромная часть прибыли уходит на выплату налогов и страховых взносов, особенно для компаний на "классике"?

Другая сторона медали — постоянно ужесточающийся налоговый контроль. Многие бизнесмены по-прежнему связаны с "серыми" схемами, "однодневками", "обналом". 10 лет назад это было эффективно. Сейчас налоговая взяла курс на тотальное "обеление" бизнеса. АСК НДС-2 показывает все разрывы в цепочке начисления НДС, "цифровой инспектор" дает все данные о компании, информация с онлайн-касс поступает в налоговую с задержкой в 1,5 минуты. Налоговая теперь знает и видит все.

И, наконец, доначисления. За 2018 год по результатом только выездных проверок в Тюменской области было доначислено 2,8 млрд рублей. В среднем по 15 млн на одну компанию. У вашей компании есть лишние 15 млн рублей на случай проверки? Сомневаюсь.

Бизнесу придется научиться играть по новым правилам, иначе есть риск уйти с рынка. Сложно развиваться когда с одной стороны давят высокие налоги, а с другой риск - потери денег, бизнеса и даже свободы. Пришло время встать на законные рельсы, время "серых" схем закончилось".

Как же выжить бизнесу в условиях тотальной прозрачности налогового контроля, когда все привычные "серые" методы экономии на налогах перекрыты? Как вести бизнес и не разориться?

Выход есть! Существует, как минимум, 50 законных способов снижения налогов и страховых взносов на 30-40%. На семинаре-практикуме Владимира Турова "Как снизить налоги, уйти от "обнала" и сохранить активы в суровых реалиях 2019 гг.", вы сможете:

- узнать, какие способы законного снижения налогов подходят именно вам, как их внедрить в бизнес;

- просчитать, легализуем ли ваш бизнес;

- узнать, как иметь законную наличность в бизнесе, забыв про "обнал";

- научиться защищать свой бизнес, активы и счета от блокировок;

- узнать, как избежать субсидиарной ответственности и многое другое.

Подробности — владимиртуров.рф

Семинар пройдет 29 и 30 мая в конференц-зале отеля "Ремезов" в Тюмени. Приходите и получите готовые решения.

Организатор: юридическая компания "Туров и Побойкина — Сибирь" Новосибирск. Тел.: 8 (345) 257-47-61, 8 (800) 500-58-07.