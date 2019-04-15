Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" и сервис для предпринимателей "Кнопка" приглашают на бесплатный онлайн-семинар "Как предпринимателю вернуть свои деньги за декрет сотрудника".
Вебинар будет полезен всем, кто хочет:
⦁ законно компенсировать расходы своей компании из бюджета;
⦁ узнать о видах компенсации и на что можно рассчитывать;
⦁ получить пошаговый план действий для получения компенсации.
Вебинар состоится 18 апреля 2019 года, начало в 15:00 по московскому времени.
Дарья Домрачева, эксперт-консультант по заработной плате сервиса для предпринимателей "Кнопка" на наглядных примерах расскажет:
⦁ Какие виды выплат и пособий бывают;
⦁ Как выплатить деньги сотруднику;
⦁ Что выбрать: зачёт или возмещение;
⦁ Какие документы нужны для возмещения;
⦁ Куда обращаться, чтобы возместить деньги из ФСС;
⦁ Как быстро придут деньги и куда;
⦁ Что делать, если беременна сама ИП.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Чтобы принять участие в вебинаре:
1) Перейдите по ссылке https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/954593/
2) Нажмите на кнопку "Регистрация".
3) Заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".
4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите на кнопку "Присоединиться".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru