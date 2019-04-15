Как предпринимателю вернуть свои деньги за декрет сотрудника

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" и сервис для предпринимателей "Кнопка" приглашают на бесплатный онлайн-семинар "Как предпринимателю вернуть свои деньги за декрет сотрудника".

Вебинар будет полезен всем, кто хочет:

⦁ законно компенсировать расходы своей компании из бюджета;

⦁ узнать о видах компенсации и на что можно рассчитывать;

⦁ получить пошаговый план действий для получения компенсации.

Вебинар состоится 18 апреля 2019 года, начало в 15:00 по московскому времени.

Дарья Домрачева, эксперт-консультант по заработной плате сервиса для предпринимателей "Кнопка" на наглядных примерах расскажет:

⦁ Какие виды выплат и пособий бывают;

⦁ Как выплатить деньги сотруднику;

⦁ Что выбрать: зачёт или возмещение;

⦁ Какие документы нужны для возмещения;

⦁ Куда обращаться, чтобы возместить деньги из ФСС;

⦁ Как быстро придут деньги и куда;

⦁ Что делать, если беременна сама ИП.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

1) Перейдите по ссылке https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/954593/

2) Нажмите на кнопку "Регистрация".

3) Заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".

4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите на кнопку "Присоединиться".