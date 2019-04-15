Ипотека по ставке 10,1% на объекты крупнейших застройщиков Тюмени

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк расширил возможности ипотеки: теперь в банке действуют специальные условия по ипотеке на приобретение недвижимости у партнеров – крупнейших застройщиков Тюмени по ставке от 10,1% годовых и при приобретении земельных участков от 10,8% годовых.

"Оформить ипотеку выгодно – это оформить ее по специальным ставкам у наших партнеров. Мы сотрудничаем с крупнейшими застройщиками, для клиентов которых мы предлагаем партнерскую ставку по ипотеке на любые объекты: квартиры, таунхаусы, земельные участки с коммуникациями. Согласитесь, на таких условиях покупка жилья или земли становится доступнее и привлекательнее", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Приобрести объекты недвижимости на специальных условиях вы можете у партнеров банка: АО "АИЖК по Тюменской области"; ГК ТИС (ООО "Тюменьинвестстрой"); ПСК "ДОМ" (ООО "ТСЗ"); ООО "ЭНКО ГРУПП"; ООО "УК "Партнер" (АО "Партнер-Строй"); ОАО "Тюменская домостроительная компания"; АО "Сибстройсервис".

Полный список партнеров по специальной программе ипотечного кредитования можно узнать в ближайшем офисе Запсибкомбанка или в ипотечном центре, который находится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 156/1.