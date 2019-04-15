В Юргинском районе постоят племенной репродуктор для кур

Племенной куриный репродуктор постоят в Юргинском районе в рамках реализации крупного инвестиционного проекта по производству бройлеров. Яйца от кур-несушек будут отправляться в инкубаторий в Голышмановском районе, где также будет расположен забойный цех.

Как пояснил глава администрации Юргинского района Виктор Васильев, фабрика по производству бройлеров будет расположена в двух районах — Юргинском и Голышмановском. Старт строительства запланирован на июнь 2019 года. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта, охватившего два района Тюменской области, составляет около 7 млрд рублей.

В результате открытия производства только в Юргинском районе будет создано около 170 рабочих мест. Еще около 500 вакансий появится в Голышмановском районе, пишет "Тюменская область сегодня".