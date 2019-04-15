В Тюмени появится еще один скандинавский квартал

Строительство квартала "Скандиа. У реки" компания "Скандиа Деволопмент" начала в ноябре 2018 года. Сегодня уже завершается возведение монолитного каркаса дома первой секции и залито 50% монолитного каркаса второго дома. На днях стартовала продажа новых квартир в 3-5 секциях с видом на реку. На встрече с риелторами директор компании "Скандиа Девелопмент" Николай Никифоров рассказал, в чем особенность возводимых домов и каким будет новый проект "Скандиа. У озера".

Скандинавия в Тюмени?

При разработке кварталов компания "Скандиа Девелопмент" учла опыт строительства скандинавских стран, основанный на близости к природе, сдержанности архитектуры и использовании натуральных материалов. Такой подход позволяет гармонично вписать жилые кварталы в окружающую среду, подчеркнуть связь между человеком, городом и природой.

"Наша архитектура максимально вписывается в существующий ландшафт. Вы не увидите каких-то ярких цветов, полос, пятен. Мы стремимся к максимальной естественности - тому, что никогда не надоест, - отметил Николай Никифоров. - Обилие цветовых пятен поначалу может показаться интересным, но в какой-то момент это надоест. Наши дома отличают секции разной этажности, конфигурации окон, разный цвет профиля, балконы и другие детали".

Что особенно важно – компания предлагает доступное по стоимости жилье высокого качества. "Идея жилья в скандинавском стиле заключается в том, что каждый человек имеет право на достойное существование, на отдельную, пусть и небольшую, квартиру. И квартира эта должна быть многофункциональной, эргономичной, в ней должно быть комфортно всем членам семьи", - подчеркнул Николай Никифоров.

"Скандиа. Квартал у реки": квартиры с видом на Туру и Мост влюбленных

Квартал с 10- и 18-этажными секциями разместится вдоль берега реки в районе Тюменского Индустриального университета. В шаговой доступности - школа и поликлиника, неподалеку - Мост влюбленных, спорткомплекс "Зодчий", до Цветного бульвара – 15 минут на автобусе. От городского шума и суеты квартал отделен рекой, поэтому после насыщенных трудовых будней его жители смогут в спокойной атмосфере, в близости к природе, восстановить силы и полноценно отдохнуть.

"Скандиа. Квартал у озера": дома с террасами и зенитными окнами

Квартал "Скандиа. У озера" будет состоять из четырехэтажных домов и разместится по соседству с лесопарками, между озерами Песьяное и Чистое в районе улицы Западно-Сибирской. Инфраструктура территории хорошо развита: рядом с кварталом действующие школы, детские сады, поликлиника, в пешей доступности остановка, удобная транспортная развязка. Достаточно близко расположены торговые центы "Лента" и "Сити-Молл". У жильцов квартала "Скандиа. У озера" будет много возможностей для занятий спортом и активного отдыха.

Особенность архитектуры этого квартала - дома не выше четвертого этажа. На первом этаже в квартирах будут террасы и большие окна, на последнем - зенитные окна в кровле, которые хороши для усиления естественного освещения помещений.

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Директор компании "Скандиа Девелопмент" Николай Никифоров:

Выбирая территории под строительство своих домов, мы искали место, где будет красиво и спокойно. Близость к водоемам и лесопаркам решает этот вопрос. Такие локации обладают особой атмосферой, способствуют формированию полезных привычек. Жители кварталов смогут порыбачить рядом с домом, устроить пикник, летом покататься на лодках, отправиться на утреннюю пробежку или покататься на велосипедах всей семьей. Близость социальных объектов, удобные транспортные развязки, парковки рядом с домом, магазины и офисы на первых этажах сделают проживание в таких домах более комфортным и удобным.

Закрытые дворы и светлые подъезды

Квартальный тип застройки в обоих проектах делит пространство микрорайона на частное и общественное. Ядром квартала является двор. Он закрыт не только для посторонних, но и для машин. Видеонаблюдение по периметру делает его еще более безопасным. Офисы, магазины, парковки - все это находится по внешнему контуру дома.

Дворы проектируются с различными игровыми и спортивными площадками. Они будут хорошо освещенными и зелеными. Застройщик планирует их засаживать взрослыми деревьями, цветущими в разное время растениями.

Дома встретят своих жителей и гостей светлыми и просторными входными группами. Чтобы зайти в подъезд не нужно будет подниматься по ступеням или пандусам. Это особенно оценят молодые мамы с колясками и пожилые люди. Во всех домах - и высоких, и малоэтажных - предусмотрены большие лифты. В каждом подъезде будет колясочная-велосипедная.

Квартиры, в которых удобно жить

При проектировании квартир акцент делается на эргономичность, функциональность и целесообразность. Центром любой квартиры является кухня-гостиная. В ней удобно принимать друзей, собираться за столом на семейные ужины, проводить вместе вечера. Геометрия комнат продумана таким образом, чтобы можно было вписать мебель стандартных размеров.

В квартирах нет длинных бесполезных коридоров и стояков. В каждой квартире есть теплые лоджии, при желании в них можно оборудовать кабинет, спортивный уголок, гардеробную или сделать оранжерею.

Подробнее узнать о проектах можно на сайте компании.