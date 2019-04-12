С приходом весны тюменцы стали присматриваться к покупке загородной недвижимости

Эксперты советуют тюменцам начинать подбор земельного участка для покупки или строительства загородного дома весной: в апреле-мае можно увидеть, есть ли на участке талые воды, поднимаются ли грунтовые, в каком состоянии находятся подъездные обустроенные дороги.

Как рассказала представитель Объединения риэлтеров Тюменской области Светлана Бабушкина, в новом строительном сезоне пользуется спросом Ирбитский тракт, по популярности он приближается к Московскому тракту. "Здесь все больше новых населенных пунктов, земель, жилых районов, а цены еще не выросли", - отмечает эксперт.

Она также сообщила, что в последнее время тюменцы все чаще выбирают уже готовые дома с ремонтом, предпочитая их пустым земельным участкам для строительства. В тренде – одноэтажные дома: они экономичнее в плане строительства, содержания, хорошо походят для пожилых людей. Средняя стоимость сотки земли под ИЖС в пределах 15 км от Тюмени составляет около 100 тыс. рублей. Есть недорогие участки по 20-25 тыс. рублей за сотку, но дальше от города – около 50 км, например, на Старотобольском тракте за деревней Якуши, пишет "Мегатюмень".