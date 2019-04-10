В Исетском районе станет больше чистой питьевой воды

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Современную станцию очистки воды установят в Исетском районе. Средства на это правительство области выделит из регионального бюджета.

Новый павильон обеспечит чистой питьевой водой жителей Бархатово. В нем около 780 жителей, строится новый микрорайон еще на 156 человек. Водоснабжение в селе осуществляется от централизованного водопровода, но водоочистных сооружений на существующем водозаборе нет.

В последние годы правительство Тюменской области планово решает проблемы водоснабжения сел и районов. В 2018 году павильоны чистой воды оборудованы в 121 населенном пункте. В 2019 году еще 25 тысяч человек будут обеспечены качественным водой. В бюджете на эти цели заложено 318 млн рублей.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства и заключенных ранее концессионных соглашений ведется реконструкция водопроводных очистных сооружений и модернизация водопроводных сетей. Завершены строительно-монтажные работы на Соколовском и Сумкинском водозаборах в Тобольске.

Тюменская область участвует в федеральном проекте "Чистая вода". В этом году совместно с управлением Роспотребнадзора будет проведена оценка всех объектов водоснабжения, разработана и утверждена программа по строительству и модернизации объектов питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора.