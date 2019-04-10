ЦБ РФ признал Запсибкомбанк значимой организацией на рынке платёжных услуг

Запсибкомбанк

Центробанк опубликовал актуальный список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг. В апрельском реестре Запсибкомбанк занимает восьмую позицию, всего в список вошли 28 российских банков и 2 небанковских коммерческих организации. Впервые перечень был составлен в 2015 году, и с тех пор обновляется ежегодно. Уверенное закрепление Запсибкомбанка в списке значимых кредитных организаций свидетельствует о надёжности и стабильном развитии банка на рынке.

"Высокие строчки в рейтингах – это признание длительной, кропотливой, очень серьёзной работы по обеспечению клиентов удобными инструментами для проведения безналичных расчётов. Мы гордимся своими прочными позициями в перечне значимых кредитных организаций на рынке платёжных услуг. Планируем и в дальнейшем всесторонне развивать наши предложения и специальные возможности для банковских карт", - прокомментировал новость вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев.