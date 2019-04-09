За ипотекой – в Запсибкомбанк

Запсибкомбанк

По итогам 3 месяцев 2019 года объем выдач ипотечно-жилищных кредитов Запсибкомбанка на территории Ханты-Мансийского АО вырос на 21%. Всего по банку портфель увеличился на 2% и на 01.04.2019 составил 34,9 млрд рублей.

В Запсибкомбанке ипотечно-жилищное кредитование – один из ключевых продуктов. В 2019 году планируется выдать 13,6 млрд рублей, что при средней сумме ипотеки в 2 млн рублей поможет улучшить жилищные условия примерно 7 тыс. клиентам.

Почему надо идти за ипотекой именно в Запсибкомбанк?

Все просто, программы банка дают целый ряд преимуществ:

если у вас есть действующий сертификат на материнский капитал, то вы можете использовать его в сумме первого взноса за ипотеку, то есть копить на первый взнос нужно меньше;

если у вас нет справки 2-НДФЛ, чтобы подтвердить свой доход в банке, то вы можете уже сегодня оформить ипотеку по 2 документам;

если мечтаете о доме у моря, например в Сочи, оформите ипотеку под залог имеющейся у вас другой недвижимости или вовсе без залога. Наличие офиса Запсибкомбанка в этом городе не обязательно;

если мечтаете о доме, который построите по собственному проекту, то для вас – уникальная программа ипотека на землю. Купите земельный участок и смело приступайте к реализации своей фантазии;

если оформили ипотеку в другом банке и хотите изменить ставку, ждем вас на рефинансирование ипотеки.

Выбирая объект недвижимости у партнеров банка – крупных застройщиков, вы можете получить специальный дисконт по ставке. Полный перечень объектов недвижимости и условия оформления ипотеки по специальным условиям – в офисах ПАО "Запсибкомбанк".

"Многие считают, что ипотека – это длительный кредит, и опасаются его оформлять. И хотя максимальный срок, на который можно оформить ипотечный кредит в Запсибкомбанке, составляет 30 лет, по нашей статистике, средний срок выдаваемого жилищного кредита – 15,7 лет. Фактический срок, за который заемщик погашает ипотеку в Запсибкомбанке, – 5 лет. Приходите на консультацию на сайт банка, в ближайший к вам офис или в Ипотечный центр Запсибкомбанка в Тюмени на ул. Республики, 156/1", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".