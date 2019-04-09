В Тюмени обсудят создание зеленого бренда региона и производство органической продукции

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Очередное заседание клуб экспертов "Сибинформбюро" пройдет 10 апреля и будет посвящено созданию "зеленого" бренда Тюменской области.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции. Документ вводит в законодательство понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство". Также он регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Поручение создать "зеленый" бренд такой продукции глав государства озвучил в послании Федеральному собранию.

На заседании клуба эксперты расскажут, какие предприятия готовы к созданию подобной продукции, как сформировать населения новую культуру потребления продуктов, кто имеет право на использование маркировки "эко" в своих товарах, как быть с недобросовестными производителями, что необходимо для сделать для популяризации и продвижения тюменских продуктов на экспорт, какая поддержка требуется сельхозпроизводителям.

В обсуждении примут участие чиновники, общественные деятели и непосредственно сельхозпроизводители. Среди приглашенных - заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин. Модератор встречи – ведущая программы "Сельская среда" Инна Михайловская.

Заседание клуба состоится 10 апреля в 16:00 по адресу: Тюмень, улица Геологоразведчиков, 28 А, холдинг "Сибинформбюро", 5 этаж. По всем вопросам можно обращаться к продюсеру проекта Яне Гроо: , тел. 8 (922) 473-84-56