Квартиры 3+ в квартале МОЁ — идеальный формат для большой семьи

Дизайн-квартал МОЁ — это новый тюменский комплекс, который появится в Восточном микрорайоне меньше чем через год. Закрытые дворы, большие колясочные и привлекательные планировки формата "+" — квартал задумали для семей с детьми. И чем больше семья, тем больше для нее плюсов, особенно в удобных квартирах 3+ площадью от 75,7 до 81,8 м².

Три продуманные планировки 3+ для самых разных семей. Выбирайте: квартира "два в одном", номер из бутик-отеля или дом для занятого подростка.

У всех есть время и место для хобби

В основе проекта МОЁ — принцип постоянного саморазвития.

Для детей — концепция Kinder Inside, куда входит программа занятий с лучшими педагогами. Монтессори-садик, английский язык, фотошкола — прямо на первых этажах домов. И никаких переживаний, ведь ребенок едет на занятия на лифте.

Для взрослых — 152 м2 chill-out зон для спорта и творчества по соседству с классами для детей. Там будут проходить бесплатные занятия по интересам: йога, экспресс-фитнес, творческие мастер-классы. А летом можно заниматься во дворе — в собственном амфитеатре.

Все живут мирно

Просторные квартиры 3+ для большой семьи продуманы в каждой детали.

Планировки отвечают реальному укладу семейной жизни. Квартиры поделены на приватную и гостевую зоны. Везде — удачное положение спален для малышей и детей постарше. А еще есть просторные лаунж-балконы для вечерних чаепитий.

Комнаты легко адаптируются для любых целей. В кухнях-гостиных легко собрать за ужином всю семью и друзей. В просторные спальни войдут не только кровати, но и рабочий стол или шведская стенка.

Все бытовые потребности уже учтены. Заранее созданы ниши для хранения, в каждой квартире — по два больших санузла и есть увеличенные "низкие" окна, которые дают много естественного света.

Есть готовый ремонт от застройщика. Качественная отделка в скандинавском стиле. Заехать можно сразу после ввода дома в эксплуатацию, а стоимость ремонта без проблем включить в ипотеку.

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Можно выбрать под себя

Каждая из планировок 3+ не похожа на другую, ведь они учитывают, насколько разные там могут жить семьи. Поэтому в каждой квартире есть своя атмосфера и яркие отличительные особенности.

Для тех, кто любит гостей

Квартира 3+, 75,7 м²

Эту планировку будто сложили из двух квартир — настолько точно ее делят между собой две зоны: общая и приватная.

Первая зона — простор для встреч с близкими и друзьями: широкая прихожая, большая кухня-гостиная (19,7 м²) и лаунж-балкон (7,8 м²).

Вторая зона — функциональность: три спальни, выделенные места для рабочего стола и ниши для шкафов-купе. Площадь уютных комнат — от 10 до 13,5 м³.

В квартире два удобных санузла: маленький — в гостевой части (2,6 м²), большой — в приватной (5 м²). Окна квартиры выходят на юг и юго-восток.

Для тех, кому-то нужен свой мир

Квартира 3+; 81,8 м²

В этой квартире удобно и работать, и отдыхать. Просторная спальня родителей (14,3 м²) находится рядом с детской для малышей (11,7 м²). Еще одна комната замыкает квартиру с другого края (14,3 м²). В ней созданы условия для комфортной жизни занятого студента или школьника: личная гардеробная, проход на лаунж-балкон (4,8 м²) и два шага до любого санузла — маленького (2,4 м²) или большого (4,5 м²). Окна квартиры выходят на восток и северо-восток.

Для любителей жить со вкусом

Квартира 3+, 82,1 м²

Центр приватной части квартиры — главная спальня (16,5 м²) как в роскошном бутик-отеле. Она наделена собственной ванной (3,8 м²), куда можно попасть только с отдельного входа.

У жителей других комнат (11,2 и 12 м²) тоже много удобств: широкие ниши для хранения, свободные метры для рабочей зоны и большие окна. В огромную кухню-гостиную (25 м²) поместятся и кухонный гарнитур, и столовая зона, и мягкий уголок. Окна квартиры - на северо-восток.

В апреле акции на квартиры 3+

Две планировки площадью 82,1 и 81,8 м² в апреле можно купить с большой выгодой. До конца месяца — скидка 250 000 рублей при любом виде оплаты. А до конца 2019 года — пониженная ставка на ипотеку от ПАО "Сбербанк": на 2% ниже базовой ставки для строящегося жилья. Специально для покупателей квартир в квартале МОЁ.

Те же выгоды распространяются на квартиру 4+ площадью 91,6 м². Планировки МОЁ 4+ и двухуровневые квартиры подходят самым большим семьям, а также тем, кто ведет собственное дело из дома и нуждается в личном кабинете и приватном входе в улицы.

О проекте

Дизайн квартал МОЁ — это 24-этажные дома с авторскими фасадами, ландшафтным дизайном и концепцией саморазвития. Здесь есть всё для комфорта семей: детские площадки для разных возрастов, подъезды на уровне земли, видеокамеры с открытым каналом для родителей, свой паркинг.

Главная черта проекта — продуманные европланировки формата "+". Квартал появится в районе Восточный-3 через дорогу от гипермаркета "О’КЕЙ" на улице Широтной.

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Узнать детали предложения и забронировать квартиру по выгодной цене можно по телефону +7 (3452) 288319 или на сайте moe72.ru

Застройщик ООО "Вершины". Срок действия предложения: 01.03.2019 г. – 30.04.2019 г. Количество и формат квартиры ограничены. Подробную информацию уточняйте по номеру телефона: 8 (3452) 60-40-40. Проектная декларация на сайте moe72.ru. Не является публичной офертой.