На омутинском предприятии 78 работникам недоплачивали почти полгода

13:45 01 апреля 2019
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В Омутинском районе Тюменской области уголовное дело из-за долгов по зарплате возбуждено в отношении гендиректора ООО "Совхоз Прогресс".

По сообщению СУ СКР по Тюменской области, с ноября 2018-го по март 2019 года 78 сотрудников предприятия недополучили порядка 2,8 млн рублей. Генеральный директор ООО "Совхоз Прогресс" подозревается по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

Теги: долги по зарплате
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