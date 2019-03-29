Тюмень и Киргизия обсудили варианты сотрудничества

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У Тюменской области и Киргизской Республики есть хороший потенциал для развития всестороннего сотрудничества. Об этом заявил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе российско-киргизской межрегиональной конференции.

Ежегодный экспорт Тюменской области в Киргизию составляет около 10 млн долларов в год, импорт пока равен нулю. "Это базовая позиция, с которой можно хорошо стартовать", - считает Александр Моор.

В рамках конференции было подписано соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством ряда логистических комплексов в нашей стране, Казахстане и Узбекистане. Общая цель - аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями сельхозпродукцию для поставок на российский рынок.

Губернатор считает, что Тюмень может поучаствовать в этом проекте. "Обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного центра, чтобы поставлять продукты из Киргизии и других стран Средней Азии", - отмечает Моор.

Глава региона обсудил с министром экономики республики Олегом Панкратовым использование географического положения Киргизии для расширения поставок тюменской продукции в Китай. Стороны подписали соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, сообщается на сайте регионального правительства.