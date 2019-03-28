Победители акции "Деньги к деньгам" определены

Запсибкомбанк

В начале февраля стартовала ставшая традиционной для вкладчиков Запсибкомбанка акция "Деньги к деньгам". Ее участники получили возможность выиграть до 10% от суммы пополнения вклада. В розыгрыше приняли участие около 2400 клиентов банка, которые зарегистрировались в акции и пополнили свой вклад.

Призы в акции "Деньги к деньгам" разыгрывались каждую неделю. Для владельцев зарплатных карт банка шансы на выигрыш были выше в 2 раза. Вероятно, поэтому 80% победителей акции, кому улыбнулась удача, оказались "зарплатными" клиентами из разных городов присутствия Запсибкомбанка: от юга Тюменской области до дальних городов ЯНАО. Победители в своем мнении были единодушны – денежные призы стали для них приятным дополнением к привлекательным условиям по вкладам.

"Поздравляю победителей акции "Деньги к деньгам" и благодарю наших клиентов за доверие! Также хочу напомнить, что 5 марта в Запсибкомбанке стартовал прием в новый сезонный вклад "Новые традиции" с доходностью до 7,5% годовых. Вы можете сами выбрать срок вклада: 180 или 365 дней. Например, если вы откроете вклад сейчас, то сможете сохранить свои накопления, приумножить их и уже к осени получить дополнительный доход для реализации своих планов: сделать ремонт или приобрести путевку", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.