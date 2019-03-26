Инфляция в Тюменской области ниже общероссийской

В феврале 2019 года годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) составила 4,1%, оставшись заметно ниже общероссийского показателя — 5,2%. По сравнению с январем показатель вырос на 0,2 п.п. в основном за счет динамики цен на продовольствие, прежде всего, на овощи.

Инфляция в Курганской области составила 5,2%, в Свердловской области — 4,9%, в Челябинской — 4,2% в Тюменской (с учетом автономных округов) — 3%.

По сведениям Уральского ГУ Банка России, за год продукты питания в УрФО подорожали на 4,5%, при этом за месяц годовые темпы прироста цен выросли на 0,5 п.п. Как и в стране в целом, заметнее всего на Урале подорожали помидоры и огурцы. Это связано с реакцией рынка на завершение программы субсидирования строительства тепличных мощностей и ростом затрат производителей на электроэнергию.

Другие категории продуктов (говядина, молочные продукты, макаронные, хлебобулочные и кондитерские изделия) дорожали в феврале на фоне роста издержек производителей. На последние повлиял рост цен на зерно, муку, сахар и корма на мировом и внутреннем российском рынке во второй половине предыдущего года. В результате инфляция по хлебобулочным изделиям выросла в Курганской и Челябинской областях, по молочной продукции — в Свердловской и Тюменской областях. Ситуация с ценами на рынке мяса и яиц в основном стабилизировалась на всех территориях округа.

Наибольшая в УрФО продовольственная инфляция сложилась в Курганской области (5,8%), наименьшая — в Ямало-Ненецком автономном округе (1,2%), где установлены предельные торговые надбавки на товары первой необходимости, ценовые тенденции российского рынка отражаются на этой территории несколько позже, чем в остальных регионах Урала из-за специфики северного завоза.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в Уральском федеральном округе в феврале практически не изменилась. Темпы роста цен в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, остались на уровне 3,8% под влиянием ранее отмечавшегося удорожания моторного топлива и легковых автомобилей.

Инфляция услуг в феврале в Уральском федеральном округе также не изменилась и осталась на уровне 3,9%. Произошло небольшое увеличение инфляции услуг в сфере культуры из-за роста цен на билеты в кино и театры. Одновременно замедлилась инфляция в сфере образовательных услуг и услуг дошкольного воспитания.

При сохранении действующих тенденций замедление инфляции ожидается после прохождения ею пика в марте–апреле. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.