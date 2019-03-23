В Тюменской области на треть выросло число операций по банковским картам

На 1 января 2019 года жителям Тюменской области с учетом ХМАО И ЯНАО выдано 7,6 млн платежных карт, из них 1,4 млн карт национальной платежной системы "Мир". В среднем на каждого жителя региона приходится по две платежные карты.

Всего в течение 2018 года с применением платежных карт, выданных на территории региона, совершено 1,2 млрд операций на сумму 3,1 трлн рублей. Количество и объем операций относительно 2017 года увеличились на 28% и 20% соответственно.

"Держатели карт стали меньше использовать их для снятия наличных, что объясняется удобством безналичных расчетов, а также различными программах лояльности (кэшбэк, бонусы, мили). Доля безналичных операций с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и розничной торговли возросла за год на 15% и составила 46%", — отмечают в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Из общего количества выданных платежных карт 11% или 870 тысяч штук — кредитные. С их использованием было совершено более 82 млн операций на сумму 112 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом количество и объем операций с использованием кредитных карт увеличились на 20% и 21% соответственно. Кредитными картами в основном оплачивались товары и услуги — 97% от количества сделок. В то же время свыше 20 млрд рублей было получено с кредитных карт наличными деньгами, несмотря на взимание дополнительной комиссии за снятие денежных средств.