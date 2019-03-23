Запсибкомбанк поднялся в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк вошел в Топ-30 самых устойчивых российских банков по версии влиятельного экономического издания Forbes, заняв 28-е место в первой группе надежности. Рекордный в истории Запсибкомбанка рост рейтинга – на 12 пунктов, по сравнению с прошлым годом – обусловлен высокими оценками и позитивными ожиданиями со стороны рейтинговых агентств "Эксперт РА", Moody’s, S&P, Fitch и "AKPA", а также значимыми финансовыми показателями банка за 2018 год.

Как отмечают в рейтинге, активы банка на 1 января 2019 года составляют 128 593 млн рублей, рентабельность капитала – 12,2%, доля депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах – 64,14%, достаточность капитала оценивается на уровне 16,72%.

"Сегодня мы можем говорить о значительных успехах Запсибкомбанка на рынке финансовых услуг. Это подтверждают рейтинговые агентства и независимые аналитики экономических изданий. Такой рекордный рост стал возможен благодаря следованию верно выбранным приоритетам – клиентоориентированности, повышению эффективности деятельности и поддержанию высокого уровня надежности", – отметил вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Руслан Зиннуров.