В 2018 году в Тюмени снесено 40 ветхих многоквартирников

Депутаты Тюменской городской думы рассмотрели вопрос по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. С докладом о результатах работы за 2018 год на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству думы выступила директор департамента имущественных отношений администрации города Елена Уляшева.

Всего в Тюмени 599 аварийных многоквартирных домов. Из них 512 домов подлежат отселению и сносу за счет бюджетных средств, 87 – в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Отселение граждан из аварийного и непригодного жилья – это не только ликвидация аварийного жилищного фонда, но и улучшение жилищных условий граждан проживающих на территории города. В прошлом году было отселено 835 человек из 386 жилых помещений: 444 человека из 135 муниципальных жилых помещений, 391 - из 251 частного жилого помещения. Снесено 40 многоквартирных домов. По 23 объектам работы произведены за счет муниципального бюджета, 17 – по итогам отселения инвесторами-застройщиками.

"В Тюменской области взяты беспрецедентные темпы по переселению относительно других субъектов Российской Федерации", - считает председатель комиссии Юрий Баранчук.

Вопрос по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда будет также рассмотрен на Совете думы, так как тема касается всех депутатов, сообщается на сайте думы.