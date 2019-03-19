Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

С сегодняшнего дня держатели карт Visa Запсибкомбанка получили возможность пользоваться Apple Pay — легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в данную систему, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Запсибкомбанка через приложение Wallet. Расплачиваясь с помощью Apple Pay в магазинах, можно использовать iPhone SE, iPhone 6 и более поздние модели, а также Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах – одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь нет необходимости вручную заполнять объемные документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и других, более новых моделях устройств. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

"Мы рады представить с нетерпением ожидаемый нашими клиентами сервис Apple Pay для держателей карт Visa Запсибкомбанка. Теперь для оплаты покупок достаточно устройства, которое с вами каждый день, – смартфона или часов. Надеемся, наши клиенты оценят удобство и простоту пользования картой Visa Запсибкомбанка с сервисом Apple Pay", – отметил директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробнее про Apple Pay читайте здесь и на сайте ПАО "Запсибкомбанк".

У вас еще нет карты Visa Запсибкомбанка? Подайте заявку на дебетовую карту или кредитную карту на сайте, а также в офисах банка.