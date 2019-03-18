Тюменская область заняла 18 место в экологическом рейтинге России

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала очередной "Национальный экологический рейтинг регионов РФ" по итогам зимы 2018-2019 годов. Рейтинг рассчитывается четыре раза в год, в этот раз Тюменская область улучшила свой результат, поднявшись с 21 на 18 строчку, а среди регионов Уральского федерального округа стала лучшей.

Как сообщает "Зеленый патруль", по итогам зимы в "Национальном экологическом рейтинге регионов РФ" лидером стала Тамбовская область, на втором месте - Алтайский край и на третьем -Республика Алтай. В десятку лучших также вошли (по убыванию): Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская область и Республика Коми. Замыкает топ-10 Санкт-Петербург.

Экспертным советом "Зелёного патруля", ввиду географических, экономических особенностей и инфраструктуры, принято решение выделить из общего рейтинга регионов в отдельную группу города - субъекты Российской Федерации: Москву, Санкт-Петербург, Севастополь. В этой группе уверенно лидирует Москва.

Замыкают список регионов по итогам зимы Брянская область, Республика Саха (Якутия), Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская и Иркутская область. Наши соседи по округу - Челябинская и Свердловская области в самом конце списка - 84 и 85 места. Ямал занял 45 строчку экологического рейтинга, Курганская область на 67, а Югра - на 68 месте.